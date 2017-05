’Te duur’ medicijn taaislijmziekte niet vergoed

Het Zorginstituut, dat de regering adviseert welke geneesmiddelen in het basispakket moeten worden opgenomen, concludeerde al eerder dat Orkambi te duur was. Het middel geeft sommige patiënten met een bepaald type taaislijmziekte of cystische fibrose meer lucht. Maar dat effect is zo klein dat het medicijn volgens het Zorginstituut zijn hoge prijs niet waard is.

Nederland en België probeerden daarop samen nog een lagere prijs te bedingen, maar dat is niet gelukt. Fabrikant Vertex heeft volgens beide landen ook niet uitgelegd waarom het zo’n hoge prijs rekent. Volgens het Zorginstituut zou er 80 procent van de prijs af moeten.

Orkambi kost gemiddeld 170.000 euro per patiënt per jaar. Patiënten moeten het hun leven lang gebruiken. In Nederland zouden 750 patiënten er baat bij kunnen hebben. Van Rijn hoopt „dat de fabrikant ons alsnog een aanvaardbaar voorstel doet.” Hij heeft patiëntenorganisaties uitgenodigd om zijn besluit te bespreken.