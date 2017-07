Goed nieuws voor borstkankerpatiënte

Hun langdurige studie wijst uit dat deze groep patiënten (vijftien procent van alle vandaag ontdekte borstkankers) voor een periode van twintig jaar een ultra-laag risico heeft op terugkeer van de ziekte.

Het gaat om patiënten met tumoren tot drie centimeter en ’kankervrije’ okselklieren. Nu ondergaan zij vaak nog een tumorverwijderende operatie in combinatie met hormonale therapie. Deze patiënten zitten daardoor soms vijf tot zeven jaar, of langer, aan de hormonen.

Inzicht

Nieuwe inzichten, opgedaan met een Nederlandse moleculair-diagnostische test, suggereren dat er overbehandeling is met hormonale therapie. „Dit nieuwe onderzoek geeft aan dat overwogen kan worden om helemaal géén of tot slechts twee jaar hormonale therapie voor te schrijven”, zegt dr. Laura van ’t Veer, een van de onderzoekers en auteurs van de publicatie van de studie in het Amerikaanse vaktijdschrift JAMA Oncology.

Volgens medisch oncoloog en borstkankerbehandelaar dr. Jacqueline Stouthard van het Antoni van Leeuwenhoek kankerinstituut in Amsterdam gaat het jarenlange hormoongebruik veel vrouwen niet in de koude kleren zitten. „Er kunnen allerlei nare bijverschijnselen optreden: overgangsklachten (zoals opvliegers), osteoporose (botontkalking) en stemmingsstoornissen. Veel korter of géén hormoongebruik, als het niet nodig blijkt, scheelt dan veel ellende.”