De auteur werkt daarbij samen met het Meertens Instituut en de Universiteit Antwerpen. De robot is door onderzoekers gevoed met tienduizend Nederlandstalige boeken die in totaal een miljard woorden bevatten. De techniek is nog volop in ontwikkeling: een heel boek kan de robot nog niet schrijven, maar wel een aantal alinea’s.

„Het is enorm spannend wat voor verhaal we samen gaan schrijven”, zegt Giphart. „Normaal gesproken verzin ik zelf het plot, werk ik de karakters uit en zoek de woorden. Nu gaat de robot me daarbij helpen. Ik ben de baas, maar hij doet het werk!”

Fascinerende zinnen

Dr. Folgert Karsdorp van het Meertens Instituut noemt het fascinerend om te zien welke zinnen nu al uit het experiment rollen. „Het roept interessante vragen en dilemma’s op, zoals wat is creativiteit en wat is authenticiteit? Wat is de rol van de menselijke auteur en hoe kan kunstmatige intelligentie gebruikt worden als hulpmiddel bij het schrijven? Deze nieuwe technieken zijn vergelijkbaar met de uitvinding van de elektrische gitaar: die bestond al voordat Jimi Hendrix virtuoze solo’s speelde, en net als met de elektrische gitaar moeten we nog ontdekken hoe deze taalmodellen ’bespeeld’ moeten worden om tot nieuwe literatuur te komen.”

De initiatiefnemers streven ernaar om het verhaal te publiceren bij het Geschenkboek van Nederland Leest (de heruitgave Ik, robot van Isaac Asimov), dat in november door de openbare bibliotheek cadeau wordt gedaan aan alle bezoekers.