'Cavendish had nog last'

Mark Cavendish slaagde er in de eerste Tourrit nog in zonder hulp van zijn Sky-trein Lotto-renner André Greipel te verslaan. Daar liet de Brit zien, indien honderd procent fit, dat hij nog altijd de snelste renner ter wereld is. Alle snelle mannen in het peloton weten dat de wereldkampioen verslaan de norm is in de sprint. De winnaar van 21 Touretappes, gisteren slechts vijfde, gaf voor de tweede dag op rij geen commentaar.