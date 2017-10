Aanpak drukte Schiphol

In de concept-Voorjaarsnota wordt het geld al gereserveerd, wat erop duidt dat het kabinet de middelen nog dit jaar wil inzetten. Het geld komt bovenop extra geld dat het kabinet voor dit jaar al eerder apart had gezet.

Schiphol wordt steeds drukker en dat heeft grote gevolgen voor de beveiliging van de luchthaven én haar passagiers. De wachtrijen bij de paspoortcontroles nemen de laatste tijd groteske vormen aan. Met name voor de vakantieperiodes wordt gevreesd, waarvoor er onlangs al een extra, tijdelijke terminal werd geopend.

De toegenomen bedrijvigheid op het grootste vliegveld van het land heeft verschillende oorzaken.

De aantrekkende economie doet een duit het zakje, waardoor er meer passagiers het vliegtuig pakken. Maatschappijen voldoen aan die vraag door hun landingsrechten op Schiphol maximaal te benutten. Daarnaast is de luchthaven momenteel zeer concurrerend, merkt men in Den Haag.

De Marechaussee moet ook het hoofd bieden aan het verscherpte dreigingsbeeld in de wereld. De militaire politietak van defensie is daarnaast ook belast met het bewaken van de landsgrenzen via vliegende brigades en de beveiliging van objecten als paleizen en het Tweede Kamergebouw.

Vorig jaar werd er in de Tweede Kamer rond deze tijd ook al alarm geslagen over de toegenomen drukte op Schiphol. Het kabinet maakte toen extra geld vrij om meer Marechaussees aan te stellen. Die worden momenteel opgeleid en stromen in bij het werk op de luchthaven. Nu komt daar dus een nieuwe versterking bovenop, die een structurele oplossing moet bieden voor de alsmaar groeiende passagiersstromen.

Ook voor de verpleeghuiszorg wordt de portemonnee getrokken. Het kabinet besloot eerder dit jaar al om daar 100 miljoen euro extra aan uit te geven. Daar komt volgens bronnen nog eens zo’n 100 miljoen euro bovenop.

Het geld is bedoeld om verpleeghuizen nog dit jaar een steuntje in de rug te geven. De kwaliteit in een aantal instellingen laat te wensen over. Dat komt mede door een schrijnend personeelstekort.