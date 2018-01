NS gaat vaker sprinters inzetten

Ze komen vanaf 2018 op het spoor. Deze pendeltreinen volgen op 58 Zwitserse Flirt-sprinters, die NS dit jaar met spoed aan de vloot heeft toegevoegd om de reizigersgroei te kunnen bijbenen.

Er komen volgens NS eind dit jaar dagelijks 83 sprintervertrekken bij. Dit jaar zijn er ook al honderd extra ritten per dag ingezet. Dat betekent op sommige drukke trajecten zes keer per uur een stoptrein. „We zien het toenemende belang daarvan voor reizigers die kortere afstanden rijden”, zegt NS-topman Van Boxtel.

Reizigers willen volgens hem vaker en met nieuwe treinen rijden, ook in de regio. „Daar spelen we op in met onze miljardeninvesteringen.” De 118 SNG’s met ruim 400 rijtuigen en 20.000 zitplaatsen zijn meer dan een half miljard waard.

NS heeft in alle nieuwe sprinters toiletten, maar ook oudere stoptreinen worden volgens de woordvoerder gefaseerd omgebouwd.