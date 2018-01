Buurt vreest pyromanen: ’Ik laat zo de hond op ze los’

In de nacht van maandag op dinsdag was het opnieuw raak op vakantiepark De Koekamp, aan de westzijde van het Veluwse dorp. Een grote schuur draagt een dag later nog duidelijk de sporen van een brand. Twee hoge schuurdeuren zijn zwartgeblakerd, de vlammen hebben een brede kier gevreten in het geteerde hout. De bewoners van een aanpalend woonhuis hebben het zelf geblust, vertelt een receptioniste van het park.

Chalet

Veel zin in aandacht hebben ze niet op het park. „Ik denk dat de angst in Epe zelf erger is”, wuift de medewerkster de vragen over de branden weg. Toch was het hier vorige week ook al raak: ’s nachts brandde een chalet goeddeels af. Een bewoner die zijn hond uitlaat loopt langs de plek des onheils. „Ja, de tweede keer hier. Ik dacht dat het wel afgelopen zou zijn met die arrestaties. Maar niet dus”, zegt hij. „Ik woon hier ook. Gelukkig een beetje achteraf, maar toch, hè?” Hij lacht: „Als ik ze zie, laat ik de hond op ze los.”

De brand van maandagnacht is de zevende in twee weken tijd in Epe. En de eerste sinds de aanhouding van Marco van W. (34) uit Epe en een 18-jarige tweede verdachte, vorige week donderdag. Met hun arrestatie leek een einde te zijn gekomen aan een reeks van brandstichtingen, waardoor achtereenvolgens een houthok, een schuur, twee hele woonhuizen inclusief carports en auto’s, een hooischuur en een chalet in de as werden gelegd.

Onderzoek

„Het onderzoek naar het tweetal loopt nog volop”, vertelt een politiewoordvoerster. Zij zitten nog vast en kunnen onmogelijk de nieuwe brand hebben gesticht. Of er een verband is tussen alle branden? De politie onderzoekt het nog. „Het eerlijke antwoord is dat we het niet weten.”

Burgemeester Hans van der Hoeven roemde gisteren het snelle optreden van de bewoners op De Koekamp bij de nieuwe brand, maar snapt ook dat de onrust weer oplaait. „Vandaar dat de politie extra alert is. De komende nachten is er extra politie-inzet aanwezig in de gemeente Epe.”

In deze krant vertelde een bewoonster van een huis vorige week hoe ze in het holst van de nacht met de kinderen het huis uit moest vluchten vanwege een brand. Het ging net goed.

Een paar straten verderop, in de Klimtuin, bieden de twee vernielde woningen nog altijd een treurige aanblik. In een naastgelegen snackbar vertelt René van Weert over de onrust in het dorp. Zeker nu het maar de vraag is of de juiste mensen vastzitten. „Het lijkt erop dat we er nog niet zijn. Je snapt toch niet dat iemand dit doet?”