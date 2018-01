’Ollongren niet beschikbaar als waarnemend burgemeester A’dam’

Vanavond werden de raadsleden in een vip-busje vanuit Amsterdam naar het provinciehuis in Haarlem gereden, waar zij een gesprek hadden met Remkes. Hen is te verstaan gegeven dat Ollongren, die de taken van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan heeft overgenomen, zich niet beschikbaar stelt voor een langere periode. De naam van Ollongren (D66) werd al veelvuldig genoemd als nieuwe minister en vice-premier in het kabinet Rutte-III.

De waarnemend burgemeester zou, zo melden ingewijden, in elk geval tot na de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) moeten aanblijven en wordt binnen enkele weken benoemd door commissaris van de koning Johan Remkes. Binnenkort zullen de fractievoorzitters verder inhoudelijk daarover spreken.

Zwaargewicht

Doorgaans wordt een bestuurlijk zwaargewicht uitgekozen, zodat bij het aantreden direct kan worden aangevangen met de burgemeesterstaken.

Onder andere de namen van Jozias van Aartsen (oud-burgemeester van Den Haag), oud-Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf, oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Wouter Bos (huidig bestuursvoorzitter van het VUmc) worden genoemd.

Ollongren was niet beschikbaar voor commentaar.