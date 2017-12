Lief: zwart neushoorntje geboren in Blijdorp

„Haar hormonen waren de afgelopen dagen al wat gedaald en dat was ook een teken.” Volgens de verzorgers ziet het ernaar uit dat alles helemaal goed gaat met moeder en kind. „We kunnen ze nu niet teveel storen, maar kijken natuurlijk goed naar hoe het ervoor staat. Ook op de webcams ziet alles er geweldig uit.”

Eerste beelden na de geboorte van het zwarte neushoorntje Ⓒ Screenshot webcam Diergaarde Blijdorp

Het is voor het eerst sinds maar liefst 57 jaar dat er een zwarte neushoorn in ons land werd geboren. Ook de vorige, Laura, zag in Blijdorp het levenslicht.

Een naam heeft het pasgeboren neushoorntje nog niet. „We weten ook het geslacht nog niet. Dat zal pas over een tijdje allemaal bekend worden. We gunnen ze nu alle rust. Ook het publiek kan ze niet live bekijken. Alleen via de webcam in de stal.”

De eerder in Blijdorp geboren Laura vetrok naar Dublin toen ze volwassen was. Toen haar vader overleed stopte Blijdorp lange tijd met het houden van deze soort. In 2013 kwamen met Naima en Vungu weer zwarte neushoorns die werden ondergebracht in de gerestaureerde Dikhuidenvleugel. Later kwam er nog Wanda bij.

De geboorte van het jonge dier is uniek en is voor Blijdorp een kers op de taart van het fokprogramma. De zwarte neushoorn is ernstig bedreigd vanwege stroperij.

Volg de eerste wiebelige stapjes van de pasgeborene via de webcams in de kraamstal van moeder Naima. Het kleintje is te bewonderen via webcam 2.