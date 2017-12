Politie vindt overleden vrouw op straat in Tilburg

Ⓒ Persburo BMS

TILBURG - De politie in Tilburg heeft zaterdagavond een overleden vrouw op straat gevonden. Het lichaam van de vrouw lag in een steeg aan de achterkant van de woningen aan de Hoogvensestraat. De politie houdt er rekening mee dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekend.