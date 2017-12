Skiërs vast in gondels Frankrijk

Het incident was in het skigebied Chamrousse in het departement Isère. De hulpactie kwam zondagmiddag rond drie uur op gang, toen zo’n twaalf van de zeventig gondels waren vastgelopen door een technisch defect.

De hulpdiensten zetten onder meer twee helikopters in om de wintersporters te bevrijden. De reddingsactie was na ruim drie uur voorbij.