Kassa voor geveilde bloemetjesschoenen minister

„Tjonge, €3500,- voor de #bordessluipers”, tweet De Jonge zondagavond. De opzienbarende schoenen gingen ’viral’, omdat ze erg opvielen op de bordesfoto van het nieuwe kabinet. Nu kan iemand anders er de show mee stelen. Wie dat is, is nog niet bekend. De Jonge verklapt op Twitter dat hij daar best nieuwsgierig naar is.

De minister bracht zaterdag een bezoekje aan het Glazen Huis in Apeldoorn, waar de studio van Serious Request dit jaar staat.

Anderhalf uur voor sluiting lag het hoogste bod op 2.000 euro. Op de valreep heeft zeker één persoon daar nog een flink bedrag op gegooid.