Exploitanten, sekswerkers en een enkele klant kijkt toch wel vreemd op als ineens een lange rij met winkelwagens vol kerstbomen, versiersels en lampjes het nauwe prostitutiestraatje in het Alkmaarse centrum binnenrijden. ,,Jingle bells, jingle bells’’, schalt in koor door de stad.

,,We hebben kerstpakketten voor de meiden, en we hopen natuurlijk dat ze een glaasje met ons komen drinken’’, zegt Tamara Roos vooraf. Ze is de initiatiefnemer van het kerstfeestje in de rosse buurt. Samen met een aantal theatermakers en kunstenaars werkte ze een paar maanden in een pand in de straat. ,,Daar moesten we helaas uit. Maar je krijgt zo wel een band met de meiden die er werken. Dus toen vonden we ook dat we hen een kerstfeest moesten geven.’’

Rosse straat zonder versiering

Want van de gemeente moeten de dames van het rode licht het niet hebben. Die besloot om de hele binnenstad te versieren, behalve de Achterdam. Dat leidde tot onvrede bij de uitbaters en de burgers van Alkmaar. De gemeente reageerde eerder in De Telegraaf: „Er is voor deze straat geen vergunning aangevraagd.”

Maar als dat wel was gedaan, was de vergunning geweigerd, liet burgemeester Piet Bruinooge in een schriftelijke verklaring weten. „Wij zijn van oordeel dat de Achterdam, gelet op de activiteiten die daar plaatsvinden, niet in aanmerking komt voor feest- of sfeerverlichting.”

Vandaar dus dat kerstminnende locals het zelf maar doen. Vooraf wordt er nog gegrapt: misschien wordt het hele spul zo wel aangehouden. Maar daar is geen sprake van. Als de stoet stilhoudt op een kruispuntje in het hart van de straat, barst het feest los. Er wordt warme worst en glühwein geserveerd. Een zangeres op een piano inclusief pianist zorgen voor extra sfeer. Kleine meiden van een jaar of 10 zorgen dat er nepsneeuw dwarrelt over de klinkertjes.

Gordijntjes dicht

Sommige vrouwen die in de straat werken, houden hun gordijntjes even dicht – er zijn ook camera’s bij en daar zijn ze niet zo dol op. Anderen zijn daar minder moeilijk in. Een van de vrouwen staat met een mobieltje het hele tafereel te filmen. In haar ondergoed. Even later trekt ze toch maar een jas aan: zo warm is het nu ook weer niet.

Een vrouw die op de Achterdam woont en een aantal kamers verhuurt, is verguld met het spontane feestgedruis. Ze loopt met een paar glazen glühwein naar twee prostituees en host een beetje mee op de kerstmuziek. ,,De meiden vinden het ook prachtig. Natuurlijk! Dit was altijd het leukste en gezelligste straatje van Alkmaar, met prachtige verlichting met kerst. Maar het mag niet meer. We hadden zelfs de stroom al geregeld! Dus dat dit wordt gedaan, dat is echt helemaal goud.’’

Een ook Roos is uitermate tevreden over de kerstfuif. ,,Volgens mij was het een goed feestje. En de meiden reageerden ontzettend enthousiast.”