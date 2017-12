In Amsterdam gooide een onbekend aantal personen zwaar vuurwerk naar een trein ter hoogte van de Houtmankade. Zeker één trein is geraakt. Er vielen geen gewonden, maar de ontploffing zorgde voor een behoorlijk harde knal.

De machinist is daar zo van geschrokken, dat hij zijn dienst niet afmaakt. Dat zegt veel, laat een woordvoerder van ProRail weten aan lokale media. „Machinisten zijn wel wat gewend.”

In Den Bosch was het later op de avond ook raak. Hier waren de daders jongeren, meldt het Twitter-account Treinverkeersleiding ProRail. Zij gooiden vanaf spoor 1 het zware vuurwerk richting de treinen. Of daar een trein is geraakt en wat eventuele andere gevolgen waren van dit vandalisme, is nog onbekend.

ProRail gaat aangifte doen.