Paus vraagt medeleven met vervolgden

Paus Franciscus Ⓒ AFP

ROME - Paus Franciscus heeft tijdens de mis op kerstavond gevraagd medeleven te tonen met vervolgde en van huis en haard verdreven mensen. Deze zouden met open armen moeten worden ontvangen. „Achter de schreden van Maria en Jozef zitten tal van schreden verborgen. We zien de voetsporen van hele families, die ook vandaag de dag gedwongen zijn hun woning te verlaten”, zei de kerkvorst tegen de duizenden gelovigen in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.