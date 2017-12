Paus pleit voor tweestatenoplossing

„Laten we bidden dat de partijen de wil vinden om een dialoog te hervatten en dat in onderhandelingen tot een oplossing kan worden gekomen”, zei Franciscus tegen tienduizenden toehoorders. „Een oplossing die het mogelijk maakt dat twee staten vreedzaam samenleven binnen onderling overeengekomen en door de internationale gemeenschap erkende grenzen.”

De Amerikaanse president Donald Trump zorgde recentelijk voor onrust in het Midden-Oosten door Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Dat is tegen het zere been van de Palestijnen, die het oosten van de stad zien als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Franciscus riep begin december al op de „status quo” in Jeruzalem te respecteren.

De leider van de circa 1,2 miljard rooms-katholieken in de wereld wees er maandag op dat jongeren de dupe zijn van dergelijke conflicten. „We zien Jezus terug in de kinderen in het Midden-Oosten die nog steeds lijden vanwege de groeiende spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen.” Ook sprak hij over kinderen die lijden onder de gevolgen van andere conflicten in de wereld. Mensen moeten zich ervoor inzetten „onze wereld menselijker en waardiger voor de kinderen van vandaag en morgen te maken.”