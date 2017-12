Prettige kerst: zwarte adder onder de kerstboom

Volgens de vrouw des huizes zat de slang al een week in huis, maar wilde haar man dit niet geloven. Bill, van Maitland Snake Relocation, gelooft dat wel. ,,Zo zie je maar dat ze er alles aan doen om mensen uit de weg te gaan”, zegt hij tegen Daily Mail Australia.

Zwarte adders zijn uitermate giftig, maar staan er niet bekend om dat ze mensen aanvallen of zichzelf verdedigen tegen mensen, behalve als ze in het nauw gedreven of uitgedaagd worden.

De adder is inmiddels gepakt en in de natuur vrijgelaten.