Marjolein verloor haar broer aan de ziekte van Huntington

"Huntington is eigenlijk een combinatie van Alzheimer, Parkinson en ALS. Ik hoop dat er in 2018 een doorbraak komt in het bestrijden van deze ziekte en dat dat dan voor mijn jongere familieleden en voor alle andere slachtoffers nog niet te laat is."

Euthanasie

"Mijn broer is dit jaar op 52-jarige leeftijd overleden. Op 7 september heeft hij euthanasie laten plegen. Enorm emotioneel, maar ik ben ook 'blij' dat hij niet meer hoeft te lijden. Mijn vader woont nog in centrum voor Huntington De Kloosterhoeve, maar ook met hem gaat het niet goed."

