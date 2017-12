Vrouw (27) overlijdt na botsing tegen boom

Ⓒ PERSBUREAU BUSINK

WIJNGAARDEN - Op de provinciale weg N214 in de buurt van het Zuid-Hollandse Wijngaarden is maandagmiddag een 27-jarige vrouw uit Zeist verongelukt. Er was sprake van een eenzijdig ongeluk waarbij de vrouw tegen een boom is gereden, zo heeft de politie bekendgemaakt.