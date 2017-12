Iran boos op Henk Krol

In een uitzending van Powned van vorige week gooide Henk Krol uit protest een Iraans presentje in de prullenbak. Het Tweede Kamerlid kreeg pistachenoten via de ambassade maar vernam dat alleen mannen dit kerstcadeautje hadden gekregen. Op die manier hoefde het van hem niet.

Het Iraanse persbureau MNA bericht vandaag dat in het Iraanse parlement de actie is veroordeeld. De parlementaire commissie die over nationale veiligheid en buitenlandse zaken gaat, zou het weggooien van de nootjes zelfs „onmenselijk” hebben genoemd. Volgens Iran is het cadeautje wel degelijk ook aan vrouwen gegeven.

’Nootjes uit Iran ontvangen’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is er bekend mee wat er is uitgezonden door Powned, zegt een woordvoerder. De Iraanse kant van het verhaal is het departement ook ter ore gekomen. Teheran beweert dat het cadeautje niet naar alle Kamerleden is gestuurd, wel naar alle fractievoorzitters, inclusief de vrouwen. Dat sommige vrouwelijke Kamerleden niets hebben ontvangen, zou dus niet betekenen dat alleen mannen in de prijzen vielen. Ook zouden buitenlandwoordvoerders de nootjes hebben gekregen.

Dat laatste kan SP-Kamerlid Sadet Karabulut bevestigen. Zij voert in het parlement het woord over Buitenlandse Zaken en heeft de nootjes ontvangen. Ook SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen kreeg het presentje, laat haar woordvoerder maandagavond weten.

’Overstelpt met positieve reacties’

Henk Krol reageert met „tja” als hij geconfronteerd wordt met de woede vanuit Iran. Hij is juist „overstelpt met positieve reacties” van mensen die hem prijzen dat hij het opneemt tegen de ongelijkheid in Iran, wil hij zelf benadrukken. En nu dus „één negatieve”, zegt Krol.

De parlementariër had nog bij meerdere vrouwelijke Kamerleden nagevraagd of zij iets hebben gekregen van het Iraanse regime, maar die zeiden allemaal van niet.