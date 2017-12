Drie doden bij lawines in Zwitserse Alpen

Een 39-jarige Zwitser die aan het skiën was bij de Hofathorn in het zuidelijke kanton Wallis, kwam maandagmorgen om het leven toen hij werd meegesleurd in een lawine. Hij werd al snel door vrienden gevonden maar dat was al te laat. Hij overleed ter plekke.

Berg beklimmen

In Graubunden, in het westen van het land, wilde zondag een 31-jarige Franse toerist de berg Glattwang beklimmen. In de ochtend was hij nog gaan skiën met zijn vriendin.

In de middag ging hij alleen op pad. Later werd hij in een ravijn teruggevonden nadat hij ruim een kilometer was meegesleurd door een lawine.

Op Kerstavond overleden

Bij een lawine in het zuidelijke kanton Wallis vielen zaterdag drie gewonden. De drie waren een wandeling aan het maken op 2700 meter hoogte. Een van de drie gewonden, een 29-jarige Zwitserse, overleed op kerstavond in het ziekenhuis.