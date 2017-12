Het grootste aantal klachten gaat over zogeheten categorie 1 vuurwerk dat al in supermarkten te koop is. „Categorie 1 vuurwerk is door de overheid gekwalificeerd als ongevaarlijk. Vroeger heette dit fop- of schertsvuurwerk en bestond het assortiment vooral uit sterretjes, knalerwten en trekrotjes”, meldt de organisatie. Tegenwoordig vallen ook grondbloemen, kleine fonteinen en ratellinten daaronder.

Vorig jaar kwamen in totaal 48.000 meldingen binnen.