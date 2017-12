Kinderarts Paul Brand bestudeerde de bloeduitslagen van ruim 18.000 kinderen, die over een periode van twintig jaar werden doorverwezen naar het Isala-ziekenhuis voor een allergietest.

„We wisten al uit andere onderzoeken dat er steeds meer kinderen zijn met allergische klachten”, zegt Brand tegen de NOS. „Maar dit is het eerste Nederlandse onderzoek dat laat zien dat daar ook biologisch bewijs aan ten grondslag ligt. Dat was een soort missing link. Om een goede aanpak te kunnen bepalen, is het belangrijk dat we de biologische werking beter leren begrijpen.”

De stijging in de onderzoeksresultaten is vooral te wijten aan een toename van inademingsallergieën (ook wel inhalatie-allergieën genoemd), zoals huisstofmijt-allergie, of allergie voor huisdieren.