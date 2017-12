Verhaal achter het witte schilderij van de koning

Achter het ’witte vlak’ blijkt een bijzonder verhaal te zitten. „We kijken hier naar een echte Ad Dekkers”, zegt kunstkenner Willem Baars tegen RTL Nieuws. Het werk heet ’Vierkant met sector’ en komt uit 1968. De waarde van het stuk is 80.000 euro en is ook te zien in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Het is een wit doek met een zaagsnede erin, waarvan er in totaal vier exemplaren zijn gemaakt.

Prinses Beatrix heeft een grote voorliefde voor kunstenaar Dekkers en heeft het doek dan ook als huwelijkscadeau gegeven aan Willem-Alexander en prinses Máxima toen zij gingen trouwen.

Twitter

Twitteraars verbazen zich verder over het ontbreken van een kerstboom en kerstversieringen en de auto die door het raam te zien is.