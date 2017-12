Vermiste Duitser weer terecht

Wat er nu precies is voorgevallen, wil een woordvoerder van de Amsterdamse politie niet zeggen vanwege de privacy van Hansen. Wel staat vast dat er geen strafbare feiten samenhangen met de vermissing.

Agenten waren eerste kerstdag naarstig op zoek naar Hansen. De 25-jarige Duitser werd zondag afgezet bij een hostel aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost. Daar sliep de mank lopende man overigens niet.

Zijn auto werd later met draaiende motor en openstaand portier gevonden in de Bijlmer. Hoe dat kon? ,,Dat heeft te maken met hoe één en ander is gelopen’’, aldus de woordvoerder cryptisch. ,,Het is in ieder geval een mooi kerstverhaal dat hij terecht is.’’