Dief kraakt politieauto in eetpauze agent

TILBURG - Een politieagent die in de nacht na eerste kerstdag even iets te eten ging halen in Tilburg, ontdekte toen hij tien minuten later terugkwam dat in zijn dienstauto was ingebroken. De ongebruikelijke inbraak gebeurde aan de Piusstraat, in het centrum van de stad. De dader heeft een ruit ingeslagen en „meerdere politiematerialen” ontvreemd.