Doden in de Hoge Tatra

Een 25-jarige Pool gleed voor de ogen van een begeleider uit over de ijzige grond en verdween in de diepte. Hij werd zwaargewond per helikopter afgevoerd maar overleed korte tijd later. Andere wandelaars vonden dinsdag bij toeval het stoffelijk overschot van een 33-jarige Tsjech.

Op eerste kerstdag waren al twee toeristen uit Tsjechië onafhankelijk van elkaar dood aangetroffen. Beide vrouwen bleken door een val te zijn overleden. Vier anderen waren op andere plekken in de bergen door een val ernstig gewond geraakt. Op tweede kerstdag werden door een reddingsheli nog eens twee mannen en een vrouw na een val zwaargewond afgevoerd.

De omstandigheden in de Hoge Tatra zijn vanwege zware sneeuwval levensgevaarlijk. De autoriteiten raden tochten in de bergen af.

De afgelopen dagen kwamen in de Zwitserse Alpen ook al drie mensen om, twee Zwitsers en een Fransman.