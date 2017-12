Dode en gewonden door ongeluk Barchem

Het ongeluk gebeurde op de Ruurloseweg (N312). Twee auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Hulpverlening mocht voor het slachtoffer niet meer baten. De politie heeft nog niet bekendgemaakt wie hij of zij is.

Op foto's was te zien dat beide auto's grote schade hadden aan de voorkant. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren.