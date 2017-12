Monsterstapels in aanbouw

„We staan echt te trappelen”, vertelt Michel Kulk, al jaren een van de vaste krachten van de Duindorpse vreugdevuur bouwploeg. „We komen eerst rond 21 uur even lekker bij elkaar om alvast wat in de sfeer te komen. Vuurtje aan en muziekje erbij.”

Iets verderop aan de andere kant van de haven is ook de ploeg van Scheveningen vanaf Tweede Kerstdag tot aan oudejaarsdag 24/7 in de weer om van de honderden in de loop van het jaar verzamelde pallets een monsterstapel te bouwen. Volgens een vast systeem wordt er gestapeld waarbij honderden bouwers elkaar aflossen. „We houden de weersverwachting uiteraard in de gaten. De storm van vannacht hebben we in ieder geval gehad.”

Sinds twee jaar gelden verschillende regels om de bouw van het metershoge vreugdevuur veilig te houden. Zo mag de stapel niet hoger dan 35 meter en de omvang mag maximaal 15 bij 15 meter zijn. Hiermee is de strijd ’wie heeft de hoogste’ die normaliter tussen beide wijken speelt naar de achtergrond verdwenen.

„Ach het gaat ons echt om het feestje de komende dagen. Waar maak je nu mee dat je met zoveel mensen samen vijf dagen lang aan zoiets werkt. Het is echt een geweldige tijd waar we het hele jaar naar uitkijken”, geeft Kulk aan.

Burgemeester Pauline Krikke heeft al aangeven beide bouwploegen deze week met een bezoekje te vereren.

Overigens gooide Scheveningen deze zomer de handdoek in de ring omdat ze vonden dat de gemeente te veel vingers in de pap had. Uiteindelijk nam een nieuwe organisatie het over en zodoende wordt ook daar vanaf 22 uur vanavond volop gebouwd.