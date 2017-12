Aantal zelfmoorden in gevangenissen toegenomen

Het aantal suïcides schommelt al jaren. Vorig jaar lag het op zes, de jaren daarvoor op veertien en elf. Het personeel in gevangenissen probeert op allerlei manieren zelfmoorden tegen te gaan, bijvoorbeeld door gesprekken met gedetineerden en door psychiaters in te schakelen.

Het personeel is vooral alert op zelfmoorden als gevangenen hun vonnis te horen hebben gekregen of als ze slecht nieuws hebben gehoord. In het uiterste geval kan iemand in de isoleercel worden gezet, met camerabewaking en zonder spullen bij zich.