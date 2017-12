Nederland praat weer met Turkije

Het gesprek tussen beide bewindslieden vond plaats in de zijlijn van een recente NAVO-top in Brussel. „Het was een eerste kennismaking tussen beide. Het verliep in goede sfeer”, aldus de woordvoerder.

Afgelopen maart weigerde Nederland de komst van Çavuşoğlu naar Nederland. Hij wilde campagne voeren voor een ja-stem bij het Turkse referendum om president Recep Tayyip Erdoğan meer macht te geven. Een andere minister die door Turkije vanuit Duitsland naar Nederland werd gestuurd, werd door de politie tegengehouden. De Turkse regering eiste excuses van Nederland, maar Nederland weigerde die te geven.

’Wordt gewerkt aan oplossing’

Volgens het AD werken beide landen aan een oplossing van het conflict. Zo zouden hoge ambtenaren bezig zijn een verklaring op te stellen waarin beide partijen dingen over elkaar zeggen die de twee regeringen elk goed kunnen uitleggen naar hun eigen bevolking.

Maar dat wilde de woordvoerder niet bevestigen. „Er is geen sprake van een normalisatie van de verhoudingen. Nederland blijft bij zijn visie op de gebeurtenissen van maart, Turkije ook.”