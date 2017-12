Asfalt helpt wel

Onder andere de A1 bij Diemen – waar de filedruk met maar liefst 95% afnam – en A12 bij Oosterbeek komen niet meer voor in de gehate lijst. Dat blijkt uit de voorlopige filecijfers van de VID over 2017.

„Als je alles bij elkaar optelt, is de hinder van files dit jaar gelijk gebleven. Dat is goed nieuws, want daarmee stagneert de stijgende lijn van de afgelopen jaren”, zegt Frank Boer van de VID. „Dat komt door meer asfalt. Bovendien lijkt de weggebruiker zich beter aan te passen aan de files en gaat meer gespreid de weg op.”

Terbregseplein

De top 3 van opstoppingen is dezelfde als in 2016, alleen wisselen ze van positie met elkaar”, zegt Boer. „Zo is de koploper van vorig jaar, Zoeterwoude-Dorp op de A4, verdrongen naar de tweede plaats. Na een jaar afwezigheid keert knooppunt Terbregseplein op de A20 richting Gouda weer terug op nummer één. Opvallend daarbij is dat de filedruk daar met maar liefst 21% is toegenomen.”

De VID heeft ook de drukte op trajecten in kaart gebracht. „Forenzen tussen Hoek van Holland en Gouda (A20) ervaren de hoogste filedruk, gevolgd door automobilisten op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag”, weet Boer. „Opvallendste nieuwkomer is de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam (de nieuwe A4 Midden-Delfland). Uit het niets meldt dat stuk snelweg zich in de trajecten-top10. Vorig jaar was de snelweg nog relatief nieuw en – zeker de eerste maanden van het jaar – nog niet heel populair. Dat lijkt nu veranderd. Dat het verkeer voor de nieuwe Ketheltunnel nu regelmatig moet worden gedoseerd, helpt dus niet.”

Wassenaar

Verder vallen de A44 en de A50 op. Boer: „De A44 richting Den Haag is beduidend drukker geworden ten opzichte van 2016. Voornaamste oorzaak lijkt het file-vermijdende gedrag van verkeer op de A4 bij Leiden. Veel weggebruikers kiezen voor de route over de A44 via Wassenaar, met files op dat traject tot gevolg.

Dat betekent niet dat het rustiger is geworden op de A4: tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Leidschendam stond circa 14% meer file dan vorig jaar, de A4 blijft dus een zorgenkindje.