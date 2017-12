Kans op regen bij jaarwisseling

Daarnaast kan het, zeker in de kustgebieden, hard waaien. Koud is het niet met 4-7 graden.

Zachte aanloop

De aanloop naar de jaarwisseling is bijzonder zacht. Komend weekend ligt de middagtemperatuur op 9-12 graden. Dat is circa vijf graden boven de normale waarde (5,5 graden) voor eind december. Op beide weekenddagen is grote kans op regen en waait het regelmatig flink uit het zuidwesten.

Oudejaarsavond kan, met enig geluk, op veel plaatsen droog verlopen. Vanuit het westen nadert een neerslaggebied. Hopelijk trekt dit pas in de loop van de nacht over, maar het zou ook goed kunnen dat het om middernacht in de westelijke helft van het land al regent. De wind waait uit het zuidwesten en is in het binnenland matig.

Krachtige wind in kustgebieden

In de kustgebieden waait het vrij krachtig tot krachtig, 5-6 Bft, en kan de wind hinderlijk zijn bij het afsteken van vuurwerk. De temperatuur varieert tijdens de jaarwisseling van 4 graden in het oosten tot 7 graden aan zee.

De eerste dagen van volgend jaar houden we zeer waarschijnlijk wisselvallig weer met temperaturen die enkele graden boven de normale waarden liggen. Overdag wordt het 6-9 graden en in de nachten ligt de temperatuur meestal op 2-5 graden. Normaal is het begin januari 5 graden overdag en rond het vriespunt ’s nachts.

Vorig jaar beduidend kouder

De jaarwisseling van 2016-2017 verliep in het zuiden, midden en oosten van het land bij temperaturen rond het vriespunt. In het noorden en noordwesten bleef de temperatuur enkele graden boven 0. Een stevige zuidwestenwind veroorzaakte gevoelstemperaturen ruim onder het vriespunt.

In de jaren 70 verliep de jaarwisseling drie keer (1969-1970, 1970-1971 en 1978-1979) zeer koud met op uitgebreide schaal strenge vorst. Op 1 januari 1979 was de minimumtemperatuur in De Bilt -16,9 graden. In Eelde (nabij Groningen) werd op 1 januari 1971 zelfs -21,0 graden gemeten!

Gevroren in 1996-1997

De laatste ijskoude jaarwisseling was die van 1996-1997. In De Bilt vroor het die nacht 13,7 graden, in Nieuw-Beerta (Groningen) werd het zelfs -18,6. Op Nieuwjaarsdag 1997 bleef de temperatuur lokaal onder -10 steken.

In Maastricht bedroeg de maximumtemperatuur -12,3 graden! In Friesland lag de maximumtemperatuur op de eerste dag van 1997 rond -8 graden. Drie dagen later vond daar de meest recente Elfstedentocht plaats.