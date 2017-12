Ga voor vuurwerkshows naar de Randstad

Voor het Nationaal Vuurwerk kunnen mensen vanaf 22.30 uur terecht op de kade bij de Erasmusbrug. Daar worden de grootste hits van het jaar gedraaid, waarna om middernacht het vuurwerk boven de brug losbarst. Bezoekers kunnen tussen 22.00 en 02.00 uur gratis met de metro van en naar het vuurwerk reizen.

Het Nationaal Aftelmoment op NPO1 wordt dit jaar live uitgezonden vanaf de Hofvijver in Den Haag. Bezoekers kunnen daar van 22.00 tot 01.00 uur terecht voor het oudejaarsfeest. De stad heeft daarnaast nog twee andere vuurwerkshows, in Scheveningen en Laak. De show in Laak is een initiatief van de inwoners zelf.

Diversiteit in Amsterdam

De vuurwerkshow in de hoofdstad staat dit jaar in het teken van de diversiteit van de Amsterdamse inwoners. In het kader van het thema ’Amsterdam UNITE’ worden de vlaggen en gezichten van 180 Amsterdammers met verschillende nationaliteiten op LED- en waterschermen geprojecteerd. Die 180 Amsterdammers zijn zelf ook aanwezig om het nieuwe jaar in te luiden. Het vuurwerk wordt dit jaar op de kop van het Java-eiland afgestoken en is ook te zien vanaf de Jan Schaeferbrug en de Noordwal.

Het Apeldoornse nieuwjaarsfeest begint om 23.00 uur op het Marktplein. Burgemeester John Berends is bij het aftelmoment en opent de vuurwerkshow om middernacht. Zoetermeer organiseert een centrale vuurwerkshow vanaf het Dobbe-eiland. In Hilversum kunnen mensen zich op de Markt in het centrum verzamelen voor het schouwspel, dat tot 00.20 uur zal duren. De allerkleinsten, die te jong zijn om tot middernacht op te blijven, kunnen in Rotterdam en Hilversum terecht voor kindervuurwerkshows. In beide steden beginnen die om 19.00 uur.

Niet overal vuurwerkshows

In steden als Groningen, Leeuwarden, Assen, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Maastricht worden geen vuurwerkshows gehouden. In Assen en Leeuwarden is volgens de gemeenten vanuit de inwoners weinig belangstelling voor een centrale vuurwerkshow. Een woordvoerster van gemeente Zwolle zegt „initiatieven van bewoners af te wachten.” Volgens haar is het organiseren van een vuurwerkshow geen taak voor een overheid. In Groningen wordt om de schade in de binnenstad te beperken, in het uitgaansgebied een extra vuurwerkvrije zone ingesteld. De andere steden zeggen de noodzaak van een vuurwerkshow niet zo in te zien.

Zoals ieder jaar rijden op oudejaarsavond na 20.00 uur in Nederland geen treinen meer. De treinen beginnen na de jaarwisseling rond 01.00 uur ’s nachts weer te rijden. Op 1 januari geldt een zondagsdienstregeling.