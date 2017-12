Lawinegevaar in de Alpen neemt toe

„Dat is een verraderlijke cocktail voor lawines. De alarmcodes gaan oplopen van twee naar vier. Ook het zicht kan minder zijn. Blijf dus op de pistes en luister naar lokale adviezen”, waarschuwt de Nederlandse Ski Vereniging.

De verleiding is volgens NSV-woordvoerder Bert Romani nu voor ervaren skiërs en boarders erg groot om met zoveel verse sneeuw buiten de pistes af te dalen..„Zonder goede voorbereiding en zonder gids kan dat nu levensgevaarlijk zijn. Niet doen!”

Er gaat dit seizoen naar verwachting van ANVR-reisbureaus bijna een miljoen Nederlanders op de wintersport. Romani bevestigt de recordtoeloop. „Er ligt overal genoeg sneeuw, het vriest en er is weer geld voor een tweede vakantie.”

Niet alleen lawines liggen volgens hem op de loer, ook ongelukken door overmoedigheid en roekeloosheid op drukke pistes. „Ik kan er niet genoeg op hameren: ken je eigen beperkingen, neem voor je naar de Alpen vertrekt een sneeuwfitcursus en een paar oefenlesjes in Nederland. Draag standaard een helm, zorg dat je altijd controle hebt tijdens skiën en boarden en houd rekening met elkaar.”

De alarmcentrales van de reisverzekeraars (een wintersportdekking is noodzakelijk) rekenen opnieuw op een stijging van het aantal Nederlanders dat in de sneeuw gewond raakt. Vorig jaar was er ook al sprake van een toename van 10%.

Het gaat gemiddeld om één procent van het aantal wintersporters, een kleine 10.000 Nederlanders, die letsel oplopen tijdens wintersport. Naast breuken, hersenschuddingen en gescheurde kniebanden zijn dat ook bekkenfracturen, zware hoofdwonden en kapotte organen en wervels.

We waren gewend dat deze week de eerste pechvogels met gipsvluchten terugkeerden naar Rotterdam, maar die traditie is voorbij. De Oostenrijkse ambulancevlieger houdt het voor gezien, omdat die vluchten niet rendabel zijn. De alarmcentrales zorgen voor plaats op lijnvluchten, in taxi’s en treinen of brengen via ziekenvervoer gewonden naar huis.