Haatvlogger ’ontsnapt aan liquidatie’

Youness Ouaali zat volgens De Gooi- en Eemlander met een vriend in een Audi A4 bij een tankstation in Hilversum toen er plotseling een wapen op hen werd gericht. De trekker zou twee tot drie keer zijn overgehaald, maar er vielen geen schoten.

Ouaali heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag, zo bevestigt de politie in de krant. Personeel van het benzinestation heeft niks gemerkt. Of er door bewakingscamera’s iets is opgenomen wordt ook onderzocht.

Aangifte van afpersing en bedreiging

KRO-NCRV-presentator Ajouad El Miloudi, bekend van het programma Kaaskop of Mocro, heeft in november aangifte gedaan van afpersing en bedreiging tegen haatvlogger Youness Ouaali. Die zou hem 5.000 euro proberen afhandig te maken.