Column: Beursjaar tevreden afsluiten

Marktoverzicht:

Wall Street moest het gisteren vrijwel alleen doen aangezien 90% van alle markten dicht bleven door Tweede Kerstdag, zo start de week hier pas vandaag en ben ik benieuwd hoe de AEX en de DAX de laatste 3 sessies van het jaar zullen afronden. Een mooie jaarwinst wordt het wel in ieder geval voor alle indices zodat 2017 mooi in de tabellen komt te staan. Vooral Wall Street zal uitblinken met een sterk jaar vol met records, de Dow Jones zet dit jaar al 70 records neer wat nooit eerder voorkwam sinds de start in 1896 maar ook de Nasdaq en de S&P 500 zetten een bijzonder jaar neer. Dan zien we dat de Dow Jones Transport het jaar ver boven de 10.000 punten af wil sluiten, ook de Transport kent een sterk laatste kwartaal en lag er nog beter bij dan de rest op Wall Street.

Gisteren toch wat verlies op Wall Street, de Dow Jones een paar punten lager maar de Nasdaq verloor vooral door de semi-conductoren en door Apple dat fors moest inleveren door dat volgens bronnen de nieuwe iPhone X verkopen tegenvallen. Niet vreemd want ik zie amper mensen met de nieuwe iPhone X omdat die veel te duur is. Dat kan voor de cijfers van Apple nogal wat uitmaken, er werd veel meer van verwacht. Het was dus vooral Apple dat de beurzen iets omlaag bracht want de rest lag er op zich redelijk vlak bij. Vooral de olie gerelateerde aandelen deden het goed, de olie wist uit te breken gisteren en zet een nieuwe jaartop neer. De WTI wist de 60 dollar te bereiken, de Brent laat de 65 dollar achter zich.

Voor de rest is er weinig te beleven de laatste dagen van 2017, veel handelaren zijn op vakantie en de volumes zullen aan de lage kant blijven. Beleggers beginnen zich te richten op volgend jaar, nu dus nog even een stand zien te vinden om het jaar tevreden af te sluiten.

Wall Street:

De S&P 500 krijgt nu toch moeite om dicht bij de 2700 punten te blijven, de rally neemt in ieder geval een pauze aangezien het ook nog niet echt doorzakt tot richting de eerste steun rond de 2670-2675 punten. Dat wordt hoe dan ook het eerste richtpunt de komende dagen maar als de S&P 500 onder die 2670 punten zakt dan moeten we opletten voor meer daling, de volgende richtpunten worden dan de 2650 en de 2635 punten. De uptrend blijft hoe dan ook intact zolang de index niet tot onder de 2630-2635 punten zakt, daar zien we de lijn onder de bodems nu uitkomen. Weerstand nu de 2690 en de 2700 punten, boven de 2700 punten zien we weerstand rond de 2725 en 2750 punten weerstand.

De Dow Jones blijft wat hangen na een poging om de 25.000 punten te bereiken, de index kan nu beter niet onder de stijle steunlijn zakken die nu rond de 24.750 punten uitkomt wat dicht bij de slotstand van gisteren is. Onder de 24.750 punten kan de Dow Jones snel terug richting de 24.500 punten. Steun dus die 24.750 en de 24.500 punten, later de 24.250 en de 24.125 punten. Weerstand nu de 24.850 punten, later de 25.000 en de 25.250 punten. De recordreeks van de Dow in 2017 blijft voorlopig op 70 staan maar als de Dow 70 punten hoger sluit krijgen we er weer een nieuw record bij. Alles dus nog dicht bij de weerstand ofwel de hoogste stand ooit maar aan de andere kant blijft de index na zo'n lange tijd zonder correctie altijd gevoelig voor een verdere terugval.

De Nasdaq moest vooral door Apple en de semi-conductoren gisteren wat inleveren waardoor de index snel richting de belangrijke steun op 6900 afzakt. Om een echt verkoopsignaal te genereren zal de index tot onder die steunlijn moeten zakken maar dan kan de lijn onder de bodems die nu rond de 6850 punten uitkomt de index nog opvangen. Weerstand blijft de 7000 punten waar de index intraday de top neerzette vorige week maandag, de vraag is of de Nasdaq daar nog boven kan geraken de komende dagen of begin volgend jaar? Boven de 7000 punten weerstand rond de 7050 en de 7100 punten. Let dus vooral op die 6900 als belangrijke steun, later de 6850 en de 6750 punten als steun.

Europa:

De AEX krijgt het lastig na de duidelijke poging richting de jaartop, de index verloor de afgelopen sessies wel weer vanaf die top want we komen nu uit rond de 548 punten. Steun nu in eerste instantie de 547 punten met daar net onder de bodem van vrijdag rond de 545 punten, later zien we de 540-541 en de 537-538 punten als steun. Het wordt niet zo makkelijk als velen denken de laatste dagen van 2017 aangezien de index niet meer de intentie toont om de jaartop te doorbreken al weet je natuurlijk nooit aangezien de volatiliteit die de AEX laat zien de afgelopen dagen. Weerstand nu de 550-551, de 553 en de 555 punten, later uiteraard de jaartop die we rond de 557,5 punten zien.

De komende dagen maar eens bekijken of de AEX boven de 545 punten weet te blijven, zo niet dan kunnen de laatste sessies van dit jaar wel eens anders uitpakken dan wat velen ervan hadden verwacht. Dat komt mede door dat de euro weer wat sterker wordt en omdat Wall Street nog altijd broos blijft aan de bovenkant met gevaar voor een redelijke terugval.

De DAX liet het weer lopen na de mooie uitbraak van vorige week maandag, we staan zo opnieuw aan de onderkant van de range 13.000-13.225 punten. De DAX test meteen ook de lijn onder de recente bodems en zakt tot onder het 50-MA. Meteen is de hoop op een nieuwe top via een eindejaarsrally er niet meer, of de DAX nu nog kracht kan vinden om een nieuwe en stevige aanval op te zetten blijft de vraag, het zal moeilijk worden. Als de DAX onder de steunlijn zakt en ook nog onder de 12.925 punten terecht komt wat niet onmogelijk is nu dan kan het wel eens een moeilijk jaareinde gaan worden. Steun nu dus die 13.000, de 12.960 en de 12.810 punten. Weerstand weer de 13.200-13.225 punten, later de top van vorige week maandag rond de 13.350 punten.

Brent olie:

De Brent breekt dan uiteindelijk door de weerstand met een slot boven de 66 dollar, het volgende doel wordt nu dus de 67,5 dollar met daarna de 70 dollar als doel. We letten nu vooral op de lijn over de toppen vanaf mei dit jaar die elke dag iets hoger komt te liggen. Op een rustige sessie werd de olie dus hoger gebracht en kwam de lang verwachte uitbraak er uiteindelijk. Steun wordt nu de 64,75-65 dollar, later de 63 en de 61 dollar als steun.