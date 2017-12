Vietnam straft beramers aanslag streng

Ⓒ -

HANOI - De Vietnamese rechter heeft woensdag vijftien mensen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens het beramen van een aanslag op het grootste vliegveld van Ho Chi Minh-stad in het zuiden. De leden van de groep was volgens de krant Phap Luat „terrorisme gericht tegen de regering van het volk” ten laste gelegd. In Vietnam staat de doodstraf op terreurdaden.