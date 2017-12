Matroos dobbert zeven maanden met z’n kat op oceaan

De Pool was naar eigen zeggen zeven maanden eerder vertrokken vanaf de Comoren, ten noordwesten van Madagascar. Hij was van plan om naar Polen te zeilen. Maar door een gebroken mast liep het allemaal anders. Hij dreef af naar de Indische Oceaan via de Malediven, Indonesië en Mauritius. De politie onderzoekt de betrouwbaarheid van het verhaal van de man nog.

De Pool had geen communicatie-instrumenten tot zijn beschikking. Aan boord had hij voor slechts een maand proviand. Hij overleefde op een half pakje Chinese soep per dag en onderweg ving hij wat vis. Ook had hij een kat bij zich op het schip.