Onderzoek: van rij wisselen voor kassa is écht niet sneller

Onderzoekers van Harvard wilden weten waarom we niet gewoon in die ene rij blijven staan waar we al stonden. Het antwoord? We zijn allemaal bang om de laatste te zijn. Zo staan we niet alleen niet graag achteraan in de rij, we willen ook niet het minste verdienen of het kleinste huis hebben. En ook in de file rijden we niet graag op de langzaamste rijstrook.

Niet als laatste

Het experiment van Harvard gaf deelnemers de mogelijkheid om in de rij te blijven wachten, naar een andere rij te gaan of helemaal uit de rij te stappen. Twinting procent van de mensen die als laatste in de rij stonden werd ongeduldig en besloot naar een andere kassa te gaan. Maar wat bleek: gemiddeld wachtten degenen die van rij wisselden tien procent langer. De deelnemers die twee keer van rij veranderden moesten zelfs 67 procent langer wachtten.

Idioot

“Het is idioot, want het aantal mensen dat achter je staat heeft natuurlijk niets te maken met hoe lang je nog moet wachten, maar toch beinvloedt het ons gedrag,” zegt wetenschapper Ryan Buell tegen de Britse krant The Guardian. “Als we een andere rij sneller zien bewegen willen we daar graag aansluiten, al is het helemaal niet zeker dat die rij daadwerkelijk sneller is,” aldus Buell.

Conclusie: als je voor de kassa staat en de andere rij lijkt sneller te gaan, probeer dan de zogenaamde ‘laatste plaats-aversie’ te onderdrukken en blijf staan - ook al bungel je achteraan. Dan ben je echt sneller.