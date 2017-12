Man gooit vriendin uit raam na ’leuke kerstnacht’

Een uur eerder, rond vijf uur ’s nachts, kwam de politie nog poolshoogte nemen na een melding over geluidsoverlast. De agenten werden vanaf de eerste verdieping via het raam te woord gestaan door een grotendeels ontkleed stelletje. De 39-jarige man claimde een ’leuke kerstnacht’ te hebben, waarna de agenten vertrokken.

Het duurde niet lang voordat de ’leuke kerstnacht’ eindigde in een nachtmerrie. Rond zes uur werd de politie opnieuw gebeld. De vriendin van de man was uit het raam gegooid. „Toen we arriveerden strompelde de hevig in paniek zijnde en gewonde vrouw naar ons voertuig.” schrijft de politie op Facebook.

Toen de politie even later de voordeur van de woning van de man wilde forceren, aangezien hij niet naar buiten kwam, koos hij toch eieren voor zijn geld en kon hij worden aangehouden. De man mocht tweede kerstdag in een cel doorbrengen. Hoe zijn vriendin eraan toe is, is onbekend.

„De relatie heeft, zoals menig konijn, in ieder geval de kerst niet gehaald”, grapt de politie.

De recherche onderzoekt wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld.