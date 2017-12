Bus met toeristen crasht op IJsland

Dat schrijven persbureaus AP en AFP en lokale media. De bus knalde vlakbij de lavavelden Eldhraun op een auto met toeristen uit Litouwen, raakte van de weg en kwam op z’n kop terecht.

In de bus zaten zo’n veertigtal toeristen, allemaal Chinezen. De vakantie was gepland in de midden van de winter. De omstandigheden waren zwaar, en de wegen glad. Helikopters hebben de gewonden naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de Iceland Monitor raakten twee mensen onder de bus terecht. Een van hen zou het dus hebben overleefd.