Vrienden delen resultaat van elke vijf jaar dezelfde foto

De eerste foto werd gemaakt bij het meer Copco in de staat Californië. De Amerikanen, destijds 19 jaar oud, waren in het plaatsje op vakantie. De opa van een van hen had er een vakantiehuisje gebouwd. De mannen besloten elke vijf jaar terug te gaan, en elke keer gingen ze zitten op hetzelfde bankje - in dezelfde volgorde.

Elke keer houdt John Molony een potje omhoog. De eerste keer zat daar een kakkerlak in, maar elke vijf jaar werd het een ander aandenken. Dit jaar zat er een foto in van presentator Matt Lauer van de Today Show. De vrienden waren in 2012 vanwege hun fotoreeks in de show te gast.

In een interview met BBC zegt een van de mannen, John Dickson, dat er veel is veranderd. „Als je goed kijkt, zie je de trouwringen komen en gaan. Maar onze vriendschap was een constante. Die bleef bestaan. Met dank aan de foto die we om de vijf jaar nemen.”

De vijf zijn van plan om foto’s te blijven maken, de rest van hun leven. „Tot er nog maar één van ons overblijft. En zelfs daarna vinden we misschien wel iemand die de lege bank voor ons wil fotograferen.”

De mannen zijn te volgen op Facebook.

1982 Ⓒ Facebook

1987 Ⓒ Facebook

1997 Ⓒ Facebook

2002 Ⓒ Facebook

2007 Ⓒ Facebook

2012 Ⓒ Facebook