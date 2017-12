’Koppel dealde drugs per drone’

Klanten konden op een parkeerplaats naar de lucht turen, en zodra een drone met een drugspakketje naar beneden kwam, raapten ze de drugs op.

Volgens afspraak zouden ze daarna langs het huis van Baldassarre en Carroll rijden, om een vergoeding in cash op de oprit te gooien, zo beschrijft Associated Press.

Het koppel wordt verder verdacht van het in gevaar brengen van een kind. De 9-jarige dochter van Baldassarre, die een andere moeder heeft, leefde met haar vader in een huis waar allerlei soorten drugs waren opgeslagen. Het kind is overgedragen aan haar moeder.