Moeder sterft om dochter te redden: ’Wil met je ruilen, mama’

1 / 2 1 / 2 Charotte (links) en moeder Jayne Toal Reat (rechts). Ⓒ Facebook

CO ANTRIM - Een Ierse vrouw is tijdens Kerstmis voor de ogen van haar dochter doodgestoken. Beide vrouwen werden aangevallen, maar moeder Jayne Toal Reat besloot zich op te offeren, zo beschrijft haar dochter in een emotionele Facebookpost.