1 op 5 Brabanders meldt drugslab bij de buren niet

Deelnemers aan de Omroep Brabant Misdaadmonitor 2017 zeggen: „Ik doe niets, want het is mijn zaak niet.” Dat geldt ook bij overlast door vandalisme, hangjongeren of ruzie op straat. Deelnemers voelen zich vooral onveilig door hangjongeren in de buurt (47 procent). Zij durven overlast dan vaak niet te melden omdat ze bang zijn voor de gevolgen (19 procent). Bij ruzie op straat durft 31 procent niets te doen.

Een aanzienlijk gedeelte van de voorvallen of misdrijven wordt volgens het onderzoek niet gemeld bij de politie (slechts 36 procent wel). Dit terwijl de deelnemers aan de Misdaadmonitor aangeven dat ze groot vertrouwen in de politie hebben.