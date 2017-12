VS ambassade in Ankara geeft weer visa

De VS besloten daarna de veiligheid van het personeel tegen het licht te houden en zo lang geen reispapieren uit te geven. De stap liet de spanningen tussen de landen oplopen.

Turkije schortte in reactie ook de afgifte van visa in Washington op. Die beperkingen trok die diplomatieke vestiging donderdag ook in, in reactie op het besluit van de VS.

In november werden beperkingen door de Amerikaanse ambassade al versoepeld. Volgens de vertegenwoordiging in Ankara is de veiligheid in Turkije op dit moment dermate verbeterd dat alle beperkingen kunnen worden ingetrokken. De Turkse regering heeft volgens de Amerikanen verzekerd dat er geen onderzoeken tegen andere medewerkers zijn en garanties gegeven voor de behandeling van gearresteerd personeel.

De Turkse ambassade in Washington sprak dat echter tegen. De ambassade verklaarde het ,,niet juist te vinden dat de VS garanties claimen en het Amerikaanse en Turkse volk verkeerde informatie verstrekken.''