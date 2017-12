Dit krijgt Mugabe na zijn pensioen

In een nieuw pensioenplan voor voormalig leiders van Zimbabwe staat dat Mugabe bovendien twintig man personeel krijgt, waaronder zes beveiligers. Alles wordt betaald van overheidsgeld.

De 93-jarige Mugabe werd vorige maand van van de troon gestoten door trouwe aanhangers die wilde voorkomen dat zijn impopulaire 52-jarige vrouw Grace in december tot vicepresident zou worden benoemd.

Eerder werd al bekend dat hij een gouden handdruk van 10 miljoen dollar kan verwachten. Daarnaast krijgt de voormalige president zijn salaris van 150.000 dollar tot aan zijn dood doorbetaald. Daarna zal zijn vrouw Grace voor de rest van haar leven de helft van dat bedrag ontvangen.

Mugabe kwam in 1980 aan de macht en ruïneerde het land. De macht bleef echter stevig in handen van zijn partij (ZANU-PF) en het leger. Hij is ten val gekomen nadat hij zijn rechterhand Emmerson Mnangagwe begin deze maand als vicepresident ontsloeg.