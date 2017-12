Coen (18) zoekt redders na val op stapavond

Coen had donderdag samen met wat vrienden wat gedronken bij een vriend thuis, waarna zij naar het centrum van Helmond zijn gefietst. Dat meldt RTL Nieuws. De jongen weet nog dat hij zijn jas ophing in een café, maar daarna is het één grote waas.

„Ik heb in de nacht van donderdag op vrijdag rond een uur of 4 de eer gehad om Newtons wetten te testen. Ik kan vertellen, zwaartekracht werkt echt!” Schrijft Coen in een bericht op Facebook. Hij werd wakker na de val. Zijn wenkbrauw lag open en hij had veel bloed op zijn gezicht. „ Twee jongens hebben mij geholpen. Zij hebben het zien gebeuren en mij heel netjes naar het ziekenhuis gebracht, het thuisfront gebeld en zijn bij mij gebleven tot er iemand was. Ons pap zegt dat een van de jongens Tarik heet.” Schrijft hij in het bericht.

Coen was naar eigen zeggen te druk bezig met vloeken dat hij de twee jongens helemaal niet heeft kunnen bedanken. „Ik hoop dus eigenlijk dat die jongens dit te lezen krijgen en even een berichtje sturen zodat ik ze op gepaste wijze kan bedanken.”

Volgens Coen zijn ze Turks of Marokkaans en tussen de 20 en 25 jaar oud. De vader van Coen sprak één van de twee aan de telefoon. „Pap zegt dat één van de jongens Tarik heet.”