Hond eet fietstas Zeeuwse Sandra leeg, baasje zegt sorry

Redactie

„We hadden eerst boodschappen gedaan en die zaten in onze fietstassen. Toen we na een paar uur wandelen terugkwamen bij de fietsen, zagen we onze wraps half opgegeten liggen. Ik dacht: wat is dit nou? Er zitten toch geen wilde beesten in het Poelbos?” De Zeeuwse vrouwen dachten in eerste instantie dat een gulzige kraai had toegeslagen. „Of misschien een vos, die zie je er wel eens.”

’Ik hoop dat u hiermee nieuwe boodschappen kan halen’

Maar wie de schrokop was, werd duidelijk toen Van Damme een excuusbriefje en een biljet van 5 euro aantrof. „Mijn hond heeft zich te goed gedaan aan lekkers uit uw fietstas. Ik hoop dat u hiermee nieuwe boodschappen kunt halen”, stond op het papiertje geschreven. Van Damme is blij met het gebaar, al was alleen het briefje ook goed geweest. „Ik had een grijns van oor tot oor.”

De Zeeuwse hoopt dat het baasje zich zal melden. Van Damme zou hem of haar graag een bosje bloemen willen aanbieden als bedankje voor het gebaar. „Fair enough, toch?”